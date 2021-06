Entlassfeier der Willi-Fahrmann-Gesamtschule in Xanten : Schulabschluss mit Respektbonus

Xanten 144 Gesamtschüler trafen sich am Freitag zur besonderen Entlassfeier und Zeugnisübergabe im Amphitheater Birten. Die sechs Klassen wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Bei drei Schülern standen ausschließlich Einser auf dem Zeugnis.

Frank Pieper vermied tunlichst in seiner Begrüßungsrede, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Corona ließ der Schulleiter bei der Entlassfeier der sechs 10er-Klassen im Amphitheater Birten außen vor. Zu oft war über die Pandemie gesprochen worden. In der Willi-Fährmann-Gesamtschule, zu Hause, in der Freizeit. Jetzt, bei der Zeugnisübergabe, sollte Corona mal kein Thema sein. „Heute steht ihr im Mittelpunkt, in einer besonderen Zeit an einem besonderen Ort“, sagte Pieper, der zunächst am Freitagmorgen die 10a und 10b sowie deren Begleitpersonen willkommen hieß. Wegen der Schutzverordnung gabs’ drei kleinere Entlassfeiern. Jeweils zwei Klassen bekamen im zwei Stunden-Rhythmus ihre Zeugnisse überreicht. Vorbereitet hatten den Tag Abteilungsleiterin Dunja Schultheiß und ihr Team, um die Dekoration hatte sich der Abschlussjahrgang gekümmert.