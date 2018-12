Unterschriften für Volksinitiative: Parteien machen Front gegen Straßenausbaubeiträge

Xanten Eine Volksinitiative will die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erreichen. Auch in Xanten wird sie von vielen Menschen unterstützt. Sie wollen Druck auf Nordrhein-Westfalens Landesregierung machen.

Der Bund der Steuerzahler hat in NRW bereits 140.000 Unterschriften für eine Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge gesammelt. Davon stammen mindestens 1500 aus Xanten, wahrscheinlich mehr: Allein die Freie Bürgerinitiative Xanten (FBI) sammelte in den vergangenen Wochen 1374 Unterschriften und überreichte dem Steuerzahlerbund einen dicken Stapel mit ausgefüllten Formularen. Zusätzlich wurden noch mehrere Hundert von der Bürgerbasis Xanten (BBX) eingereicht.

„Das ist ein unglaubliches Bürgervotum“, sagte Eberhard Kanski vom Bund der Steuerzahler NRW. In Nordrhein-Westfalen habe noch keine Volksinitiative so viele Unterschriften in so kurzer Zeit gesammelt. „Das zeigt, dass das Thema den Menschen unter den Nägeln brennt“, sagte Peter Hilbig, Fraktionsvorsitzender der FBI im Stadtrat. Die Bürger befürchteten, dass hohe Forderungen der Kommunen sie finanziell überfordern könnten. Viele hätten es auch schon erlebt. Deshalb hätten so viele Menschen den Aufruf unterschrieben.