Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Bleibe für Lüttinger Vereine gesucht : Der lange Weg zum neuen Dorf-Treffpunkt

Zur Diskussion steht auch der Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses an der Lüttinger Schützenwiese unweit des Feuerwehrgerätehauses. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Lüttingen Mit dem geplanten Abriss des Gemeindezentrums in Lüttingen verlieren die Vereine ihren Versammlungsort. Die Dorfwerkstatt hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um eine Alternative zu kümmern. Was sie gerne möchte und was die Stadt dazu sagt.