Unterschiedliche Entsorgung in Alpen, Xanten, Sonsbeck und Rheinberg So werden Sie den Tannenbaum wieder los

Rheinberg In Rheinberg wird die Abholung der Tannenbäume durch die Firma Schönmackers auf sechs Tage verteilt. Im Grünschnittrevier 1 geht’s am Montag, 9. Januar, los. Revier 2 wird am Dienstag, 10. Januar, Revier 3 am Mittwoch, 11. Januar, Revier 4 am Donnerstag, 12. Januar, Revier 5 am Freitag, 13. Januar, und Revier 6 am Montag, 16. Januar, angefahren. Die Reviereinteilung ist dem Abfallkalender zu entnehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Tannenbäume müssen gut sichtbar ausliegen.