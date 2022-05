Niederrhein : Niag verkauft ab Montag das Neun-Euro-Ticket

Niederrhein Das neue Neun-Euro-Ticket wird es ab Montag auch bei der Niag im Kreis Wesel geben. Zum Start informieren die Verkehrsbetriebe über die Eckpunkte der günstigen Monatskarte für Bus und Bahn.

In den Sommermonaten Juni, Juli und August wird es ein günstiges Ticket für den öffentlichen Nahverkehr geben – und zwar für jeweils neun Euro pro Monat. Die Fahrkarte soll bundesweit für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gelten. Der Verkauf beginnt am Montag, 23. Mai. Das Neun-Euro-Ticket wird es auch bei der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG) und deren Tochterunternehmen geben, wie diese am Freitag mitteilten. Dazu veröffentlichten sie einige Eckpunkte des Tickets: Es gilt bundesweit im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (Linienbusse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge). Wer beispielsweise ein solches Ticket in Moers kauft, kann es auch in ÖPNV-Fahrzeugen in Berlin und an allen anderen Orten in Deutschland nutzen. Es ist ein Fahrschein der zweiten Klasse und personenbezogen, jede Person benötigt also ein Ticket. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre, sie brauchen keinen Fahrschein. Kinder über sechs Jahren können mit dem Neun-Euro-Ticket nicht mitgenommen werden. Sie brauchen ein eigenes Neun-Euro-Ticket. Fahrgäste mit einem Abonnement zahlen ebenfalls nur neun Euro, der Abopreis wird für die drei Monate gesenkt. Die Abovorteile, zum Beispiel Mitnahme einer weiteren Person zu bestimmten Zeiten, können die Fahrgäste im VRR weiter nutzen. Die Mitnahme von Fahrrädern oder Hunden in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird vom Neun-Euro-Ticket nicht abgedeckt.