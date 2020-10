700-Jahr-Feier zur Verleihung der Stadtrechte : 20 Fragen rund um Sonsbecks Geschichte

Sonsbeck Mitglieder des Fördervereins der Bücherei Sonsbeck haben ein Quiz anlässlich der 700-Jahr-Feier zur Verleihung der Stadtrechte erstellt. Als Hauptpreis gibt es eine Ballonfahrt zu gewinnen.

Zugegeben, selbst alteingesessene Sonsbecker dürften an mancher Stelle ins Grübeln geraten, wenn sie sich das Quiz anlässlich der 700-Jahr-Feier zur Verleihung der Stadtrechte vornehmen wollen. Wie hieß der im frühen 16. Jahrhundert in Sonsbeck geborene Kartograf, der unter anderem im Dienst des spanischen Hofes stand?, wird darin gefragt. Oder: An welchem Tag konnte der erste Gottesdienst in der katholischen St- Maria-Magdalena-Kirche nach dem Wiederaufbau aufgrund der Zerstörung von 1945 gefeiert werden? Wissen Sie’s? Nein? Kein Problem! Denn das Grübeln, Recherchieren und Bücherwälzen in der Gemeindebücherei sind zur Beantwortung der insgesamt 20 Fragen ausdrücklich erwünscht.