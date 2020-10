Kirche in Sonsbeck : Erntedank auf der grünen Wiese

Ein eindrucksvolles Bild am Dorfrand von Labbeck: Die Besucher erlebten den Feldgottesdienst auf ihren Traktoren und in den Autos. Foto: Norbert Prümen

Sonsbeck Gesellschaftspolitisches Signal der Landwirte: Der Feldgottesdienst unter freiem Himmel in Labbeck war mit 70 Traktoren und ebenso vielen Autos gut besucht.

Nach dem Gottesdienst haben die Besucher die Möglichkeit, ihren Traktor oder ihr Auto von Pfarrer Hoebertz segnen zu lassen. Frank Terhorst von der Ortsbauernschaft Sonsbeck ist aus einem anderen Grund hier: „Wir wollen auf unsere Probleme aufmerksam machen. Die Bevölkerung entfremdet sich zunehmend von der Landwirtschaft.“ Mit seinen Kollegen möchte er mit Anwohnern ins Gespräch kommen. „Wir versuchen natürlich, nicht mitten in der Nacht zu ackern, aber manchmal zwingt uns die Wetterlage dazu“, so Terhorst.

Nicht alle verfolgen politische Ziele. Georg Küsters hat seinen Schlepper in der hinteren Reihe geparkt und freut sich auf den Gottesdienst: „Das ist so was Uriges, einfach schön. In der Kirche wäre ein Erntedank-Gottesdienst mit so vielen Menschen nicht möglich gewesen.“ Barbara Quinders wollte eigentlich neben ihrem Mann auf der Bühne stehen und singen, doch die Söhne Ben und Max hatten andere Pläne. Sie wollten mit Mama im Traktor anreisen. „Für mich steht eindeutig der Familiengottesdienst im Vordergrund, aber ich fürchte, unsere Kinder sind wegen der vielen Trecker hier“, sagt die ehemalige Landwirtin.