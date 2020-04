Unfall in Sonsbeck

Die schwer verletzte Sonsbeckerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Sonsbeck Eine 67-jährige Sonsbeckerin hat sich schwer verletzt, als sie am Sonntag mit ihrem Fahrrad gestürzt ist.

Wie die Polizei berichtet, war die Sonsbeckerin gegen 17.45 Uhr auf einem Radweg an der Bernholter Straße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache vom Radweg abkam und gegen eine Betoneinfriedung fuhr. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb.