Tischtennis-Event „SingPong“ im APX : 500 Schüler schmettern Bälle und Töne

Rund 500 junge Tischtennis-Gladiatoren von insgesamt vier Xantener Schulen nahmen am Mittwoch am Event „SingPong“ im APX-Amphitheater teil. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Tischtennis an historischer Stätte: Am Mittwoch fand im APX das Event „SingPong“ statt – mit Weltklasse-Spieler Dimitrij Ovtscharov.

Wo vor vielen hundert Jahren Gladiatoren ihre Kämpfe ausgetragen haben, wurde am Mittwoch einmal wieder gekämpft – allerdings nicht mit Schwertern, sondern mit Tischtennis-Schlägern. Wobei: Kämpfen ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck für das Event, das der Tischtennis-Verein Borussia Düsseldorf unter strahlend blauem Himmel in der Arena im Amphitheater durchgeführt hatte.

„SingPong“ nennt sich die Aktion, mit der die Borussen aus der Landeshauptstadt am 5. Juni gestartet sind. Xanten war nach Duisburg dritte Station; rund 500 Schülerinnen und Schüler aus den dritten und vierten Klassen der Lüttinger Hagelkreuzschule und der Viktor-Gemeinschaftsschule in Xanten sowie den Jahrgangsstufen fünf und sechs der Mädchenrealschule Marienschule und der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck nahmen teil. An 25 Tischtennisplatten spielten sie in zwei Durchgängen jeweils 15 Minuten in einem Rundlauf Tischtennis, an jeder Platte ein Spielpartner, der ihnen die Bälle zuspielte.