Ferienaktion in Sonsbeck : Rund 50 Weltreisende im Zeltlager

Ferienaktion in Sonsbeck

Rund 50 Kinder erlebten eine tolle Zeit im Zeltlager bei der DJK Labbeck. Nur in einer stürmischen Nacht mussten sie ins Pfarrheim ausweichen. Foto: Verein

Sonsbeck Kinder aus Sonsbeck und Umgebung haben fünf abenteuerliche Tage im Zeltlager bei der DJK BV Labbeck verbracht. Dazu gehörten auch Ausflüge in den Zoo und zum Baden in „GochNess“. Eine stürmische Nacht zwang zum Umzug.

Ferienfreude pur erlebten knapp 50 Kinder aus der Gemeinde Sonsbeck und Umgebung im Zeltlager. Unter dem Motto in „fünf Tagen um die Welt“ boten 20 Betreuer den Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren fünf abenteuerliche Tage auf dem Gelände der DJK BV Labbeck/Uedemerbruch. Seit 19 Jahren ist das Zeltlager in den Sommerferien eine Woche zu Gast beim Labbecker Sportverein.

Getreu dem Motto standen hauptsächlich Aktivitäten rund um Länderflaggen, Nationalhymnen, Sitten und Bräuche einzelner Länder auf dem Programm. Die Kinder wurden für die Spiele in sechs Gruppen eingeteilt. Sie tauften ihre Gruppe auf den Namen ihrer Lieblingsländer: Brasilien, England, Italien, Ukraine, Frankreich und Spanien. Bei der großen Olympiade durfte jede Gruppe mit der selbst gemalten Gruppenfahne und begleitet von der Nationalhymne ins Olympiastadion an der Marienbaumer Straße einziehen. Die nicht vorhandenen Zuschauer wurden in der Fantasie der Kinder lebendig.