Insgesamt 45.000 Besucher auf Kirmes in Xanten : Schausteller halten am Freitagstermin für Feuerwerk fest

Der Disco-Jet, ein Klassiker unter den Fahrgeschäften auf der Xantener Kirmes, zog auch 2019 viele Besucher an. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die letzten beiden Tage der Kirmes waren nicht besonders gut besucht. Einige Schausteller machen den neuen Termin des Feuerwerks dafür verantwortlich. Ordnungsamt-Leiter Tobias Fuß schiebt es aufs Wetter.

In den sozialen Medien sorgte ein Video von der Xantener Kirmes für Diskussionsstoff, in dem zu sehen ist, dass am Montagabend auf dem Kirmesgelände nicht mehr viel los ist und die ersten Schausteller bereits ihre Buden abbauen. Schuld am Fernbleiben der Besucher sei die Tatsache, dass das Feuerwerk bereits am Freitag stattgefunden habe, so der Tenor der Diskussion. Tobias Fuß, Leiter des Ordnungsamtes, kann dieses Argument verstehen, verweist aber gleichzeitig auf die Wetterlage. „Am Sonntag und Montag war es wirklich sehr heiß, da gehen dann viele lieber ins Schwimmbad als auf die Kirmes.“ Trotz der eher mauen letzten Tage zieht er ein positives Fazit. „Dafür war es am Freitag richtig voll, besonders abends zum Feuerwerk.“ In den fünf Tagen seien ungefähr 45.000. Besucher auf die Xantener Kirmes gekommen. Das sei ein ähnliches Niveau wie in den vergangenen Jahren.

Die Entscheidung, das Feuerwerk am Freitagabend statt wie die Jahre zuvor immer am Montagabend steigen zu lassen, war im vergangenen Jahr getroffen und 2018 dann auch erstmals umgesetzt worden. Initiator der Aktion war allerdings nicht die Stadt, wie in der Online-Diskussion vermutet, sondern es waren die Schausteller selbst. Und doch werden seitens einiger Schausteller Stimmen laut, die sich über diese Entscheidung beschweren. Das kann Dirk Janßen, Vertreter der Aussteller, nicht nachvollziehen. „Wir haben im vergangenen Jahr eine Einladung zu einer Besprechung an alle rausgeschickt. Leider sind dieser nur wenige gefolgt“, sagt er. Mit den anwesenden sei dann beschlossen worden, das Feuerwerk vorzuziehen. Und diejenigen, die nicht dort waren, seien nun die, die sich beschweren. „Sie hätten sich ja gerne einbringen können“, sagt Janßen. Die Entscheidung sei zunächst für fünf Jahre beschlossen worden. Danach wolle man sich in Ruhe zusammensetzen und schauen, ob sich das rentiert habe.

Gründe, das Feuerwerk am Freitagabend stattfinden zu lassen, gibt es schließlich genug. Denn am Samstag müssen nur wenige Leute arbeiten und auch die Kinder, die an einem regulären Dienstag früh in die Schule müssen, können freitags mal länger aufbleiben und sich das Spektakel anschauen. Daher hatten sich die Schausteller erhofft, am Freitagabend mehr Besucher anlocken zu können. Und der Plan ging auf, am Freitag war die Kirmes gut besucht. „Da war volles Haus“, sagt Janßen, der natürlich auch die beiden zu warmen Tage und die fernbleibenden Besucher bedauert. Dennoch kommt er insgesamt zu einem zufriedenstellenden Ergebnis: „Unter dem Strich ist das okay, wir hatten auch schon deutlich schlechtere Jahre, aber eben auch bessere.“