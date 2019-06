Stadtradeln 2019 : 433 Sonsbecker radeln einmal um die Erde

Die Gemeinde Sonsbeck hatte die aktivsten Stadtradler zur Siegerehrung ins Forum der Grundschule eingeladen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Die kleinste Gemeinde im Kreis Wesel freut sich über Bronze in der Kreiswertung des „Stadtradelns“. Zwei Sonsbecker Kindergärten landen kreisweit auf den ersten beiden Plätzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

(jas) 433 Sonsbecker sind quasi einmal um den Globus geradelt: Zum dritten Mal nahm die Gemeinde am bundesweiten Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“ teil – und die aktiven Fahrradfahrer erreichten Platz drei in der relativen Wertung im Kreis Wesel (gefahrene Kilometer pro Einwohner). Platz zwei geht nach Alpen, Sieger wurde Hamminkeln. Erstmals wurde auf Kreisebene auch die Millionen-Marke geknackt: Insgesamt haben die Teilnehmer in elf Kreiskommunen – Moers und Dinslaken ausgenommen – gemeinsam 1.067.803 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Kindergartenkinder, Schulkinder und Erwachsene radelten in Sonsbeck stolze 45.435 Kilometer. Das, so hat Klimaschutzmanagerin Miriam Böckmann ausgerechnet, entspricht „der 1,13-fachen Länge des Äquators.“ Außerdem haben sie damit 6452 Kilogramm weniger Kohlendioxid verbraucht, als wenn sie mit dem Auto gefahren wären. „Eine tolle Leistung“, befand am Dienstag Bürgermeister Heiko Schmidt bei der Preisverleihung im Forum der Grundschule: Die Gemeinde prämierte in drei Wertungen jeweils den ersten und zweiten Platz mit Preisgeldern, gestiftet von der Sparkasse am Niederrhein und Stromversorger Innogy.

100 Euro für die Klassenkasse der 4b der Grundschule waren in der Kategorie „Fahrradaktivste Schulklasse“ der Lohn für die 2386 Kilometer, mit denen die Schüler auf Platz eins gelandet waren. Platz zwei (75 Euro) belegten mit 875 Kilometern die Schüler der 5a/5b der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck. In der Kategorie „Team mit den meisten Pro-Kopf-Kilometern“ kam das der St.-Anna-Schützenbruderschaft Balberg mit durchschnittlich 553,3 Kilometern pro Person auf den ersten Platz – und damit in den Genuss eines 15-Euro-Gutscheines von der Sonsbecker Werbegemeinschaft für jedes Teammitglied. Die „Senioren-Union“ hatte sich mit durchschnittlich 328,1 Kilometern pro Person den zweiten Platz gesichert.