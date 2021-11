3G in Bus und Bahn : Niag kündigt Kontrollen an und wird von Security unterstützt

Niag kündigt Kontrollen an und wird von Security unterstützt

3G in Bus und Bahn

Niederrhein In Bus und Bahn gilt ab Mittwoch, 24. November, die 3G-Regel. Die Niag plant „eine Vielzahl unangekündigter Kontrollen“ auf ihren Strecken. Dabei wird sie von Security-Diensten unterstützt.

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (Niag) weist auf das neue Infektionsschutzgesetz hin, das von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Demnach gilt im öffentlichen Nahverkehr von Mittwoch, 24. November, an die 3G-Regel. Das bedeutet, dass alle Fahrgäste entweder geimpft, genesen oder getestet sein müssen, wenn sie Bus und Bahn nutzen.

Die 3G-Regel müsse in Bus und Bahn eingehalten werden, um die Pandemie einzudämmen und alle Fahrgäste sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen bestmöglich zu schützen, erklärt die Niag. „Wir appellieren an alle Fahrgäste, sich an die Vorgaben zu halten“, schreibt das Unternehmen. „Bitte halten Sie die 3G-Regel und die Maskenpflicht im Bus ein.“