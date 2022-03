Engagierte Schüler in Xanten : 300 Leute singen auf dem Markt in Xanten für den Frieden

300 Leute singen auf dem Markt in Xanten für den Frieden

Engagierte Schüler in Xanten

Der noch junge Chor der Gesamtschule in Xanten präsentierte Melodien zum Mitsingen für den Frieden. Foto: rava

Xanten Der Schulchor der Willi-Fährmann-Gesamtschule erhielt viel Applaus für seinen engagierten Beitrag zum „Internationalen Tag des Glücklichseins“.

Ein Benefizkonzert gegen den Krieg in der Ukraine veranstalteten die Mitglieder des neu gegründeten Schulchores der Willi-Fährmann-Gesamtschule am Sonntag auf dem Xantener Marktplatz. Die Idee zu der Veranstaltung hatte Antonella Cleven aus der 6 b. „Ich dachte mir“, so die Schülerin, „wir müssen irgendwas tun, um zu helfen.“