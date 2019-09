125 Jahre Cäcilia Marienbaum : Leidenschaftlicher Appell für die Musik

Xanten Seit 125 Jahren gibt es den Musikverein Cäcilia Marienbaum. Das feierte er mit vielen Freunden, und diese nutzten den Tag, um einmal Danke zu sagen.

Wer sich fragt, warum er ein Instrument lernen sollte, hätte am Sonntag auf dem Dorfplatz in Marienbaum eine Antwort bekommen können. Hans Peters, Ehrenmitglied des Musikvereins Cäcilia Marienbaum, nannte sogar „zehn gute Gründe, um Musik zu machen: „Musik macht Spaß, fördert soziale Kompetenz, macht selbstbewusst, intelligent, macht stark für das wahre Leben, ist Heimat, braucht die Jugend, ist die schönste Sprache der Welt, ist Leben und hält jung. Das sieht man an mir“, sagte er und sorgte damit für Heiterkeit.

Anlass seines leidenschaftlichen Appells für die Musik war ein Jubiläum: Vor 125 Jahren wurde die Cäcilia Marienbaum gegründet. Das feierte der Musikverein am Sonntag auf dem Dorfplatz, dazu hatte er viele Menschen und Vereine eingeladen. „Petrus meint es gut mit uns“, sagte Peters angesichts des guten Wetters. „Keine 40 Grad und kein Regen.“ Er begrüßte die Gäste zu einem Familienfest, „das im Zeichen der Musik steht“, und das „ein Fest aller Vereine“ sein solle. Peters dankte allen, die an der Organisation beteiligt waren. Der Schützenverein half zum Beispiel mit Zelten, die KAB Frauen standen am Kuchenstand, der katholische Kindergarten kümmerte sich um ein Programm für Mädchen und Jungen, und Pater Jeremias richtete die Predigt auf Musik aus. Peters verband seinen Dank mit einem Appell an alle: „Unterstützen Sie die Vereine vor Ort. Sie stärken das Brauchtum. Sonst stirbt das Dorf.“