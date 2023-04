„Gemütliche Stunden“ Xanten feiert am 1. Mai mit Baum und Musik

Mit einem kleinen Fest auf dem Markt in Xanten wird am Montag, 1. Mai, der Wonnemonat begrüßt. Wie die Tourist Information (TIX) mitteilte, wird das traditionelle Maibaumaufstellen am Nachmittag musikalisch vom Bundesspielmannszug St. Victor Xanten begleitet. „Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter und ein paar gemütliche Stunden bei strahlendem Sonnenschein“, schrieb der Bundesspielmannszug auf Facebook. Für das leibliche Wohl werde auch gesorgt, Speisen und Getränke würden schon ab mittags angeboten.