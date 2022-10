Zweites Kalb für Mama „Tika“ : Süßer Nachwuchs im Elefantenhaus im Wuppertaler Zoo

Wuppertal Große Freude im Wuppertaler Zoo: Dort ist ein Elefantenbaby zur Welt gekommen. Das Jungtier, das noch keinen Namen hat, hat bereits nach kürzester Zeit auf eigenen Füßen gestanden und nach dem Euter seiner Mutter Tika gesucht.

Das teilte der Zoo am Freitag mit. Die mit Spannung erwartete Geburt sei im Beisein der kompletten Herde ohne Komplikationen verlaufen, der kleine Elefant topfit. Für die 14-jährige Tika ist es das zweite Kalb. Vater des Jungtiers, dessen Geschlecht noch nicht eindeutig bestimmt werden konnte, ist der Elefantenbulle Tooth.

Die Freude löst die Trauer ab: Denn noch vor wenigen Tagen gab es traurige Nachrichten für Elefanten-Freunde: Deutschlands ältester Elefant war am 10. Oktober im Alter von 67 Jahren im Augsburger Zoo gestorben. Das berichtete die „Augsburger Allgemeine“ unter Berufung auf Zoo-Kurator Thomas Lipp. Die Elefantenkuh Targa war in der Nacht zum Montag für immer eingeschlafen, sagte Lipp.

Mit 67 Jahren war Targa nach Angaben des Zoos in Augsburg der älteste Elefant Deutschlands. Auch weltweit gehörte das Tier demnach zu den ältesten Elefanten in menschlicher Obhut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zoos haben laut Lipp sehr betroffen auf den Tod des prominenten Tiers reagiert. „Bei den Pflegern hat es Tränen gegeben.“

Targa war 1955 in Indien geboren worden. Im Alter von sechs Jahren kam sie nach Deutschland: erst nach Hamburg, dann nach Osnabrück. Danach lebte Targa 35 Jahre lang in Augsburg. Bis Mitte 2021 war sie in dem schwäbischen Zoo stets zusammen mit ihrer Gefährtin Burma. Dann musste Burma im Alter von 53 Jahren eingeschläfert werden.