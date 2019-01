Artgerechte Haltung nicht möglich : Wuppertaler Zoo will keine Eisbären mehr halten

Besucher beobachten einen Eisbären in seinem Schwimmbecken in Wuppertal (Archivfoto). Foto: dpa/Ina Fassbender

Wuppertal Der Zoo in Wuppertal will seine Eisbären-Haltung aufgeben. Die Tiere könnten nicht nach modernen Vorgaben gehalten werden, erklärte der Zoo am Donnerstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dem 1881 gegründeten Tierpark leben derzeit zwei Eisbären: Die sieben Jahre alte, in Wuppertal geborene Anori sowie der gleichaltrige Luka. Der Zoo hatte seit langem betont, dass die Eisbären-Haltung langfristig verbessert oder aufgegeben werden solle. Die Tiere sollen nun an andere Tierparks abgegeben werden.

Eisbären sind seit über hundert Jahren in dem Zoo vertreten. Allerdings würde für eine artgerechte Haltung deutlich mehr Fläche benötigt. Von der Aufgabe werden die benachbarten Seelöwen profitieren: Sie bekommen mehr Platz.

Foto: Florian Rodermond 16 Bilder Das sind die süßesten Tierbabys in den NRW-Zoos

Anori wurde nach ihrer Geburt im Januar 2012 ein Publikumsstar. Als Souvenirs gab es Plüschbären, Schlüsselanhänger, Schneekugeln und Poster. Die Eisbärin ist Halbschwester des berühmten Eisbären Knut.

(mba/dpa)