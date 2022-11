Trauer im Wuppertaler Zoo : Affen-Baby kommt tot zur Welt

Wuppertal Es sollte der erste Nachwuchs von Drill-Weibchen Traceuse sein. Doch das Affen-Baby war eine Totgeburt. Das Bild der trauernden Affen-Mutter berührt.

Wie der Grüne Zoo Wuppertal auf seiner Facebook-Seite mitteilte, entdeckte das Tierpflegeteam am Morgen des 6. November in den Armen von Drill-Weibchen Traceuse ein leider lebloses männliches Jungtier, das in der Nacht zur Welt gekommen war. Für dasachtjährige Weibchen, das seit 2017 im Grünen Zoo Wuppertal lebt, war es der erste Nachwuchs, teilte der Zoo mit. „Insbesondere Erstgeburten enden nicht selten in einer Totgeburt“, heißt es in dem Facebook-Beitrag weiter.