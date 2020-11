Evakuierung und Brand : Zwei Verletzte bei Haus-Explosion in Wuppertal

Das Obergeschoss des Mehrfamilienhauses wurde bei einer Explosion völlig zerstört. Foto: dpa/---

Wuppertal Am frühen Sonntagmorgen hat es eine Explosion in einem Mehrfamilien in Wuppertal gegeben, die einen Brand auslöste. Zwei Menschen sind verletzt worden. Ein Nachbarhaus musste evakuiert werden.

Das gesamte Obergeschoss des Gebäudes sei zerstört, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Insgesamt wurden zehn Menschen aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht. Die zwei Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Auch das Nachbargebäude mit 16 Menschen musste evakuiert werden. Am frühen Morgen habe es einen lauten Knall gegeben, sagte der Sprecher. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus bereits in Flammen.

Der Brand konnte gelöscht werden. Allerdings seien die Nachlöscharbeiten nur von außen möglich, da das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

(top/dpa)