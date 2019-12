Fall in Wuppertal : Vater soll Tochter zum Missbrauch angeboten haben - Richter erlässt Haftbefehl

Wuppertal Gegen einen Wuppertaler, der seine Tochter im Internet zum Missbrauch angeboten haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Das Mädchen wird betreut.

Der Vater, der in Wuppertal seine minderjährige Tochter fremden Männern kostenlos zum Missbrauch angeboten haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl gegen den 50-Jährigen erlassen, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Donnerstag in Wuppertal. Das Gericht bestätigte zugleich den Eingang der Anklageschrift gegen den Beschuldigten.