Stromschienen-Absturz im November: Technischer Defekt verursachte Schwebebahn-Unfall in Wuppertal

Technischer Defekt verursachte Schwebebahn-Unfall in Wuppertal

Eine Schwebebahn fährt am Justizzentrum in Wuppertal vorbei (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Wuppertal Der beinahe tödliche Unfall an der Wuppertaler Schwebebahn soll auf einen technischen Defekt zurückgehen. Ein Eingriff von außen - wie etwa eine Sabotage - könne inzwischen ausgeschlossen werden.

Das sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage. Der mit der Ursachensuche befasste Gutachter habe auch eine konkretere Vermutung, was im November zum Absturz der Stromschiene geführt habe. „Wir wollen aber erst das schriftliche Gutachten abwarten.“

Auf 350 Meter Länge war die Stromschiene im November in die Tiefe gestürzt und hatte einen 34 Jahre alten Cabriofahrer nur knapp verfehlt. Er kam mit dem Schrecken davon. „Ein halber Meter weiter und sie hätte ihm den Kopf abgerissen“, hatte der Behördensprecher nach dem Vorfall gesagt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die weltberühmte Schwebebahn, wichtigstes öffentliches Verkehrsmittel in Wuppertal, steht seitdem still. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht absehbar. Voraussichtlich wird es noch einige Monate dauern. Wenn sie in Betrieb ist, nutzen täglich rund 85.000 Menschen die Schwebebahn. Derzeit pendeln ersatzweise Busse entlang der Strecke.