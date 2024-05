Feuerwehreinsatz am Donnerstagmorgen Supermarkt in Wuppertal in Brand

Wuppertal · In Wuppertal-Barmen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand in einem Supermarkt ausgebrochen. Warum das Feuer in dem Laden ausgebrochen ist, ist noch unklar.

16.05.2024 , 08:03 Uhr

In Wuppertal-Barmen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand in einem Supermarkt ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Lebensmittelmarkt am Klingelholl ist am frühen Morgen ausgebrannt. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, berichtete Radio Wuppertal. Ein Mitarbeiter des Marktes für osteuropäische Waren hatte kurz vor vier Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die evakuierte auch ein Nachbarhaus und löschte den Brand in dem 600 Quadratmeter großen Geschäft. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Da die Beamten den Einkaufsmarkt wegen der andauernden Löscharbeiten zunächst nicht betreten konnten, war der Schadensumfang vorerst nicht bekannt. Eine Gefahr für Anwohner des Geschäfts im Stadtteil Sedansberg bestehe nicht, sagte der Sprecher.

(kkt/dpa)