Wuppertal : Stadtwerke feiern Friedrich Engels mit Bildern auf Müllautos

Die Müllwagen in Wuppertal fahren mit Engels-Plakaten durch die Stadt. Foto: obs/Stefan Tesche-Hasenbach

Wuppertal Friedrich Engels, der Mitverfasser des Kommunistischen Manifests, wird in seiner Heimat Wuppertal eine ungewöhnliche Ehrung zuteil. Zu seinem 200. Geburtstag ziert sein Konterfei zehn Müllwagen der Stadt.

Das teilten die Wuppertaler Stadtwerke am Mittwoch mit. Daran finden die Stadtwerke nichts Anrüchiges: Immerhin handele es sich bei der Müllabfuhr um einen „Eckpfeiler kommunaler Daseinsvorsorge“.

Engels (1820-1895) verließ Barmen, das heute zu Wuppertal gehört, schon als junger Mann. Gemeinsam mit Karl Marx wurde er zum führenden Theoretiker des Sozialismus. Er werde auch auf der berühmten Wuppertaler Schwebebahn in Szene gesetzt und mit einer Lichtkunstschau am Engelspark geehrt, hieß es. Am 15. Februar startet Wuppertal ins Engels-Jahr. Die Stadt im Bergischen Land feiert den 200. Geburtstag ihres wohl berühmtesten Sohnes mit über 100 Veranstaltungen.