Polizei Wuppertal ermittelt : Sprengsatz mit Lunte und Glassplittern entdeckt

Wuppertal In Wuppertal ist ein Sprengsatz „Marke Eigenbau“ mit Lunte entdeckt worden. Er wurde kontrolliert gesprengt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Ein auf einem Grünstreifen gefundener Sprengsatz mit Lunte beschäftigt die Polizei in Wuppertal. Der „größere Knaller Marke Eigenbau“ war den Beamten am Sonntag von einem Zeugen in der Nähe eines Möbelhauses gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.