„MRT für die Straße“ : Wuppertaler Spezial-Scanner entdeckt Straßenschäden bei der Fahrt

Wuppertal Straßenschäden während der Fahrt erkennen, bevor sie für Staus sorgen: Das soll ein am Dienstag in Wuppertal vorgestellter, mehrere Millionen Euro teurer Spezial-Lastwagen mit reichlich Elektronik leisten.

In Anwesenheit von Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) nahm die Hochschule Wuppertal das spezielle Messsystem in einem Lkw am Dienstag offiziell in Betrieb. Der 22-Tonner wird als „Pavement-Scanner“ (etwa: Erfassungsgerät für den Straßenzustand) bezeichnet.