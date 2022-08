Ursachensuche in Wuppertal : Infotafel der Schwebebahn gehackt – Anzeige zeigt Pornos

Die Plattform Pornhub tauchte am Sonntag auf einer Infotafel an einer Haltestelle der Schwebebahn auf. Foto: Tim Uelbermann

Wuppertal Eigentlich sind auf den Infotafeln der Schwebebahn in Wuppertal Nachrichten oder das Wetter zu sehen. Am Sonntag war es an einer Haltestelle der Schwebebahn-Route aber die Internetseite der Plattform Pornhub. Unbekannte hatten sich Zugriff verschafft. Was nun passiert.

Gewöhnlich ist der Anblick am Sonntag auf einer Haltestellen-Infotafel der Wuppertaler Schwebebahn nicht gewesen. Da, wo sonst Wetterberichte oder Nachrichten zu sehen sind, konnten Fahrgäste Vorschauen von pornografischen Videos der Plattform Pornhub entdecken. Holger Stephan, Sprecher der Wuppertaler Stadtwerke, die sich auch um die Schwebebahn kümmern, sagt auf Anfrage unserer Redaktion zum Vorfall: „Tatsache ist, da hat sich jemand Zugriff zu dem Gerät verschafft.“

Die Informatiker der Stadtwerke und die der Monitorbetreiber arbeiteten nun daran, eine Ursache und Spuren zu finden, wie Stephan berichtete. Denn bisher ist unbekannt, wie die Plattform Pornhub auf der Infotafel auftauchen konnte. Auch ob es sich um ein technisches Problem handelte, wollte der Sprecher nicht ausschließen. Stephan betonte, für die Ursachensuche „werden wir auch den Tag brauchen.“

Später klebten Mitarbeiter der Wuppertaler Stadtwerke die Infotafel ab. Foto: Tim Uelbermann

Bekannt geworden war der Vorfall am Sonntag, nachdem ein Fahrgast den Monitor entdeckte und die Lokalzeitung vor Ort darauf aufmerksam machte. Die Stadtwerke schickten Mitarbeiter der Leitstelle vorbei, wie die Westdeutsche Zeitung zuerst berichtete. Dort seien aber die ursprünglichen Inhalte auf der Infotafel zu sehen gewesen. Erst als erneut pornografische Bilder auf dem Monitor auftauchten, konnten die Mitarbeiter der Stadtwerke eingreifen. Sie klebten die Infotafel dann ab. Bei der Polizei sei bisher keine Anzeige gestellt worden, wie Stephan mitteilte. „Wir werden den Fall aber nicht auf sich beruhen lassen“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Erst vor einer Woche – am Montag, 25. Juli – gab es einen ähnlichen Vorfall an der Ostsee. Dort tauchten auch pornografische Inhalte auf Infotafeln auf, und zwar in Vitte auf der Insel Hiddensee. Die Ostsee-Zeitung sprach mit der Polizei dort, die erklärte: „Offensichtlich haben sich Personen mit erheblichem Fachwissen Zugang zur IT der Infotafel verschafft.“ Dort sei die Infostele erst einmal in der Nacht abgeschaltet worden.

(jmb)