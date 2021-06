Großeinsatz in Wuppertal : Polizei verhindert unangemeldete Demo und Blockade an B7

Ein Polizeiauto (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Wuppertal Am Samstagmittag ist es in Wuppertal zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. In der Nähe der Historischen Stadthalle war eine Gruppe von etwa 40 Personen aufgefallen, die zum Teil Banner und Plakate trugen. Bei der Polizei war aber keine Versammlung oder Demo angekündigt worden.

Wie die Polizei Wuppertal am Nachmittag mitteilte, sollte es aufgrund polizeilicher Erkenntnisse, zu einer Blockade der B7 im Stadtteil Elberfeld kommen. Die Bundesstraße ist eine wichtige Verkehrsader in der Stadt.

Der Mitteilung zufolge schritten die Beamten ein, als sich aus der Ansammlung mehrere kleinere Gruppen lösten und in verschiedene Richtungen entfernten. Die Gruppen wurden von Polizeikräften gestoppt und die Personalien festgestellt. Alle Personen erhielten zudem Platzverweise.

Die Südstraße musste zwischen der Gesundheitstraße und der B7 Bundesallee zeitweilig gesperrt werden.

(felt)