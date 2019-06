Wegen Mordverdachts : Polizei gräbt auch am Sonntag Garten eines 83-Jährigen Wuppertalers um

Polizei gräbt auch am Sonntag Garten eines 83-Jährigen Wuppertalers um

Wuppertal Die Polizei hat am Sonntag in Wuppertal das Umgraben eines Gartens fortgesetzt, weil sie den Verdacht hat, dass dort Kinderleichen vergraben sein könnten. Das bestätigte ein Polizeisprecher.

Schon am Freitag und Samstag hatten Bagger auf dem verwahrlosten Grundstück gegraben. Gefunden wurde aber nichts. In dem dazugehörigen Haus, das von einem 83 Jahre alten Mann bewohnt wird, hatte die Polizei zuvor große Menge Kinderpornografie und einen scharfen Revolver entdeckt. Außerdem fand sie in einem Safe Zeitungsartikel über vermisste Kinder.