Viele Züge betroffen : Gerissene Oberleitung legt Bahnverkehr in Wuppertal lahm

Eine S-Bahn fährt aus dem Wuppertaler Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Wuppertal Der Zugverkehr in NRW ist am Mittwoch wegen einer Oberleitungsstörung rund um Wuppertal stark eingeschränkt. Die Störung dauert voraussichtlich noch den ganzen Tag über an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen einer gerissenen Oberleitung ist der Bahnverkehr durch Wuppertal unterbrochen. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch auf ihrem Twitter-Account berichtet, gibt es eine Oberleitungsstörung zwischen dem Wuppertaler Hauptbahnhof und Wuppertal-Vohwinkel.

#RE4 / #S8 / #S9 Oberleitungsstörung zw. #Wuppertal Hbf und #Wuppertal-Vohwinkel. #Streckensperrung. Wir können die Auswirkungen leider noch nicht abschätzen. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 28. August 2019

Betroffen seien alle vier Gleise der Wupperschiene, sagte eine Bahnsprecherin in Düsseldorf. Die Störung werde voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern, weil die Reparatur aufwendig sei. Die Ursache des Schadens sei unklar.

Betroffen seien zwei S- und drei Regionalbahnlinien sowie der Fernverkehr. Dazu zählen die Linien S8, S9 und RE4. Für die gesperrte Strecke zwischen Wuppertal-Hauptbahnhof und Zoo soll ein Busersatzverkehr eingerichtet werden.

(mba)