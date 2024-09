Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel Mann steigt aus Zug und wird von Gruppe mit Messer attackiert

Wuppertal · Ein 29-jähriger Mann steigt in Wuppertal aus dem Zug. Wenig später fällt eine vierköpfige Gruppe über ihn her. Das Opfer wird schwer verletzt. Es war leider nicht der einzige Messerangriff in den letzten in NRW-Städten.

23.09.2024 , 13:33 Uhr

Ein 29-jähriger Mann ist am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel zusammengeschlagen und durch Messerstiche schwer verletzt worden. Eine vierköpfige Gruppe junger Männer habe ihn aus unbekannten Gründen beleidigt, beschimpft und sei schließlich über ihn hergefallen, berichtete die Polizei. Als der Mann am Boden lag, habe einer aus der Gruppe ihm mehrfach ins Bein gestochen. Der mutmaßliche Messerstecher sei etwa 17 Jahre alt, 1,65 Meter groß und habe eine dickliche Figur. Zur Frisur mit kurzen, blonden Haaren sei er mit einer grauen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen. Die Gruppe sei nach der Tat, für die es mehrere Zeugen gebe, davongerannt. Möglicherweise hätten Täter und Opfer zuvor im gleichen Zug gesessen. Messerattacke in Bonn Und auch in Bonn ist es zu einer Messerattacke gekommen: Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Männer ermittelt die Polizei dort wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 59-Jährigen - der aber zunächst gar nicht an dem Streit beteiligt gewesen sein soll, wie die Beamten mitteilten. Zu der Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Männern soll es am Samstagabend in der Nähe des zentralen Omnibusbahnhofs in Bonn gekommen sein. Im Verlauf sei ein 49-Jähriger zu Boden gegangen, so die Polizei. Dann sei ein 59 Jahre alter Rollstuhlfahrer, der zunächst gar nicht involviert gewesen sei, nach Zeugenaussagen aus dem Hintergrund neben den Mann gefahren und habe ihn mit einem Messer schwer verletzt. Der 59-Jährige wurde den Angaben zufolge noch am Tatort vorläufig festgenommen. Er soll mit rund 2,0 Promille alkoholisiert gewesen sein. Ein Richter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Deutschen. Kinder überfallen Kinder in Bad Sassendorf Am frühen Samstagabend wurden zudem drei Kinder in Bad Sassendorf von zwei vermutlich weiteren Kindern mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet, teilte die Polizei mit. Die drei Zwölfjährigen wurden um einen Euro erleichert, die Räuber sind flüchtig. Aufgrund der guten Beschreibung geht die Polizei davon aus, bald die Täter ermitteln zu können. Da sie sich vermutlich im nicht strafmündigen Alter befinden, droht ihnen zumindest strafrechtlich keine Konsequenzen.

