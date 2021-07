Überflutung im Landgericht Wuppertal : „Wir wussten nicht, wie hoch das Wasser noch steigt“

Foto: dpa/Fabian Strauch 7 Bilder Heftige Überschwemmungen in Wuppertal

Wuppertal Es waren dramatische Stunden in der Nacht zu Donnerstag an der Gerichtsinsel in Wuppertal. Das Wasser drückte sich durch Leitungen und Mauerwerk. NRW-Justizminister Peter Biesenbach war vor Ort.