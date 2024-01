Razzia in Wuppertal Illegale Waffen und Munition bei mutmaßlichem „Reichsbürger“ gefunden

Bei der Durchsuchung des Anwesens eines mutmaßlichen „Reichsbürgers“ in Wuppertal haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei mehrere Waffen und Munition sichergestellt. Der 52-Jährige sei zwar Jäger, aber auf seinem Waffenbesitzschein seien die meisten der Waffen nicht eingetragen gewesen und damit illegal, sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert am Freitag auf dpa-Anfrage. Zudem sei auch eine „nicht unerhebliche Menge an Munition“ gefunden worden, und zwar in Kalibern, die man für Jagdwaffen nicht gebrauchen könne. Es stünden nun Verstöße gegen das Waffengesetz im Raum.