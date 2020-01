Wegen schlechter Fluchtwege : Wuppertaler Hochhaus-Evakuierung war rechtmäßig

Wuppertal Die sofortige Räumung eines Hochhauses in Wuppertal Ende Juni 2017 war rechtmäßig. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Donnerstag entschieden und die Klage der Berliner Eigentümerin des Hauses gegen die Stadt Wuppertal zurückgewiesen.

Es habe eine konkrete Gefahr bestanden, die Stadt habe zur Gefahrenabwehr handeln müssen, befand die Richterin. Außerdem sei eine Hinhaltetaktik der Eigentümer über die Jahre erkennbar. Damit begründeten sie ihr Urteil, dass die sofortige Räumung eines Hochhauses in Wuppertal Ende Juni 2017 rechtmäßig war. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat damit die Klage der Berliner Eigentümerin des Hauses gegen die Stadt Wuppertal zurückgewiesen. Die Eigentümerin hatte die Anordnung der Stadt im Sommer 2017 als rechtswidrig und überzogen kritisiert (Az.: 28 K 12588/17). Das sah das Gericht anders: Da bei einem Brand „Leben und Gesundheit der Hausbewohner auf dem Spiel gestanden hätten“, habe die Stadt Wuppertal die sofortige Räumung anordnen dürfen.

Anlass war der verheerende Brand des „Grenfell Towers“ mit 72 Toten in London. Die Feuerwehr hatte bemängelt, dass wie in London eine brennbare Fassade aus Kunststoff und Holz an den Fluchtwegen verbaut sei.