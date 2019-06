Durchsuchungen in Wuppertal : Haftbefehl gegen 83-Jährigen wegen Kinderpornografie

Wuppertal Gegen einen 83-jährigen Wuppertaler, bei dem kinderpornografische Bilder gefunden worden, ist Haftbefehl erlassen worden. Auch der Garten des Mannes wurde umgegraben.

Die Ermittler stießen in einem Safe außerdem auf Zeitungsartikel über vermisste Kinder. Der Verdächtige hat den Angaben zufolge beteuert, keinem Kind etwas angetan zu haben. „Wir haben bis jetzt keinen Hinweis, dass es zu so einem Delikt gekommen ist“, sagte der Oberstaatsanwalt. Um sicher zu gehen, dass nichts übersehen werde, sei am Donnerstag im Garten gegraben worden. Augenzeugen berichteten, dass zwei Bagger in dem Garten des 83-Jährigen platziert wurden.