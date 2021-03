Mehrere Verletzte in Wuppertal : Gefangenentransporter der Polizei stößt mit Auto zusammen

Wuppertal Am Alten Markt in Wuppertal kollidierte ein Polizeiwagen mit dem Fahrzeug eines 58-Jährigen. Der Mann und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Auch die Festgenommenen erlitten Verletzungen.

Beim Zusammenstoß eines Gefangenentransporters der Polizei mit einem Auto in Wuppertal wurden am Abend mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Transporter, in dem sich mehrere Beamte und zwei festgenommene Personen befanden, am Freitagabend gegen 21.30 Uhr mit Blaulicht unterwegs, als es an der Kreuzung Alter Markt zur Kollision mit dem Auto eines 53-Jährigen kam. Der Wuppertaler war nach Angaben der Polizei auf der Straße Steinweg in südlicher Fahrtrichtung unterwegs.