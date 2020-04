Mordkommission ermittelt : Jugendliche finden Frauenleiche in Wuppertal

Wuppertal Am Ufer der Wupper fanden Jugendliche am Ostersonntag eine Frauenleiche. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Spurensicherung an der Leiche und dem nahen Umfeld dauerte bis in den Morgen an. Eine Gerichtsmedizinerin hat noch am Tatort den Leichnam untersucht. Nach etwa neun Stunden Spurensicherung wurde der Leichnam von Bestattern abtransportiert. Der Tatort soll nach weiteren Angaben für die Dauer der Ermittlungen und Spurensicherung noch den kompletten Montag gesperrt sein. Am Montag will die Staatsanwaltschaft Wuppertal weitere Informationen bekannt geben.