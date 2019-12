Schwerer Unfall in Wuppertal : Frau überrollt eigene Tochter beim Einparken

Schwerer Unfall in Wuppertal

Wuppertal Eine 47-jährige Wuppertalerin hat bei einem missglückten Einparkmanöver ihre eigene Tochter mit dem Wagen überrollt. Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen.

Die 15-Jährige war ausgestiegen, um ihre Mutter in die Parklücke einzuweisen, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.