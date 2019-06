Fund von Kinderpornografie in Wuppertal : Suche mit Baggern und Leichenspürhund nach vermissten Kindern

Fund von Kinderpornografie in Wuppertal

Ein Rettungswagen der Wuppertaler Feuerwehr und ein Polizeifahrzeug stehen vor einem Haus in dem Kinderpornografie gefunden wurde. Foto: dpa/David Young

Wuppertal Gegen einen 83-jährigen Wuppertaler, bei dem kinderpornografische Bilder gefunden worden, ist Haftbefehl erlassen worden. Auch der Garten des Mannes wurde umgegraben.

Auf der Suche nach vermissten Kindern gräbt die Polizei mit Baggern - begleitet von einem Leichenspürhund - in Wuppertal einen Garten um. Im zugehörigen Haus eines 83-jährigen Wuppertalers waren am Mittwoch bei einer umfangreichen Durchsuchung 50 Festplatten, mehrere Laptops und Computer mit umfangreichem Bildmaterial sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten einen scharfen Revolver und Teile einer Panzerabwehrrakete ohne Sprengkopf. Deshalb musste zusätzlich der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen werden. Zudem wurden in einem Safe Zeitungsartikel über vermisste Kinder entdeckt. Die Polizei startete daraufhin eine aufwendige Suchaktion.