Panne in Wuppertal „Wir wurden nicht informiert“ – SEK richtet riesigen Schaden an

Das bestätigte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft: „Wir haben ein eigenes Ermittlungsverfahren gegen den Mann. Der Haftbefehl in unserem Verfahren ist unter Auflagen außer Vollzug gesetzt und er ist mit unserer Erlaubnis in der Türkei“, sagte Staatsanwältin Theresa Beckmann am Freitag.