Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf Elfjähriger darf nach Gewalttaten der Schule verwiesen werden

Im konkreten Fall ging es um einen Jugendlichen in einer Realschule in Wuppertal. Die Schulleitung hatte den Elfjährigen „mit sofortiger Wirkung“ entlassen, nachdem er sich wiederholt Regeln widersetzt sowie Mitschüler angegriffen und beleidigt hatte. Die Verstöße erfolgten laut Gericht „in zahlreichen Fällen und in sehr kurzer Abfolge“.