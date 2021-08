Streit in Wuppertal-Elberfeld eskaliert : Mehrere Personen durch Messerstiche in Innenstadt verletzt

Polizisten im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Wuppertal Am Samstagnachmittag waren Polizei und Rettungswagen in Wuppertal-Elberfeld im Einsatz. Mehrere Menschen waren in der Fußgängerzone dort durch Messerstiche verletzt worden. Ein privater Streit ist offenbar eskaliert.

Im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld sind am Samstagnachmittag mehrere Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Innenstadt von Elberfeld im Bereich Poststraße/Schöne Gasse

Wie die Polizei am Abend mitteilte , ist bei der Auseinandersetzung ein 32-jähriger Mann aus Wuppertal durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Das Opfer soll sich mit einer 45-jährigen Begleiterin und deren 70-jährigem Vater (beide aus Wuppertal) in einem Cafe aufgehalten haben, als es zu privaten Streitigkeiten mit einem 35-jährigen Bekannten aus Neunburg vorm Wald (Bayern) gekommen sein soll.

Der Streit sei eskaliert und in der Folge habe der 35-jährige Täter mehrfach auf den 32-jährigen Wuppertaler mit einem Messer eingestochen, teilte die Polizei weiter mit.

Das Opfer, bei dem aktuell keine Lebensgefahr besteht, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei Schlichtungsversuchen erlitten die beiden anderen Beteiligten leichte Schnittverletzungen, Platzwunden sowie Prellungen, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine mehrköpfige Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0202 284 0 an die Polizei Wuppertal zu wenden.

Augenzeugenberichten zufolge war während des Einsatzes in der Fußgängerzone ein großes Areal mit Flatterband abgesperrt, mehrere Rettungsfahrzeuge und mindestens zwei Mannschaftswagen der Polizei waren im Einsatz.

(felt/chal)