Polizei sucht Zeugen: 18-Jähriger bei Messerstecherei in Wuppertal verletzt

Wuppertal Am Freitagabend hat es in Wuppertal-Elberfeld eine Messerstecherei gegeben. Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern wurde einer der beiden verletzt.

Am Freitag hat es in Wuppertal eine blutige Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gegeben. Gegen 21.30 Uhr gerieten ein 18-Jähriger und ein junger Mann an der Alten Freiheit in Streit, der sich zu einer Rangelei entwickelte.