23 Patienten infiziert : Aufnahmestopp nach Corona-Ausbruch in Wuppertaler Klinik

Aufnahmestopp nach Corona-Ausbruch in Wuppertaler Klinik

In der Reha-Klinik Bergisch-Land ist es vergangene Woche zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Nun wurde ein Aufnahmestopp angeordnet (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

Wuppertal Nach einem Corona-Ausbruch in der Wuppertaler Reha-Klinik Bergisch-Land hat die Klinikleitung einen Aufnahmestopp angeordnet. Aktuell seien 23 Patienten, neun Mitarbeiter und vier Begleitpersonen infiziert.

Die meisten Patienten seien verlegt oder entlassen worden, soweit dies medizinisch möglich sei, teilte die Klinikleitung am Donnerstag mit. Vergangene Woche seien erste Corona-Infektionen festgestellt worden.

In der Klinik, die auf die Krebs-Nachsorge spezialisiert ist, seien mehr als 90 Prozent der Patienten und Mitarbeiter geimpft. Derzeit seien nur wenige Patienten in der Klinik, die aus medizinischen Gründen nicht entlassen werden konnten. Wie lange die Schutzmaßnahmen noch nötig sind, lasse sich derzeit nicht abschätzen, so die Klinik. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.