Wuppertal bei „Aktenzeichen XY“: Polizei sucht mit Hilfe von TV-Sendung nach Vergewaltiger

Düsseldorf An einer Haltestelle der Schwebebahn in Wuppertal ist ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach dem Täter - auch über die Sendung „Aktenzeichen XY“.

Als der Unbekannte die 16-Jährige hinter eine Säule drängt, ist es gegen 3 Uhr nachts. Niemand bekommt mit, was da passiert an der Haltestellte Vohwinkel der Wuppertaler Schwebebahn. Der Mann vergewaltigt sie und rennt weg. Seitdem fahnden Polizei und Staatswaltschaft nach ihm - zuletzt auch über die Kriminalsendung „Aktenzeichen XY“. Darin baten die Ermittler am Mittwoch um Hinweise zu dem Täter und schilderten die Tat aus der Sicht des Mädchens.

Sie kommt in der Nacht vom 10. Februar 2018 von einer öffentlichen Party und will nach Hause. Weil die nächste Bahn erst in ein paar Stunden fährt, wartet sie an der Haltestelle Vohwinkel der Schwebebahn in Wuppertal auf Freunde, die sie mit dem Auto abholen wollen. Plötzlich spricht sie ein junger Mann an. Er will sich zu ihr auf die Bank setzen. Als die junge Frau ihn ignoriert, geht er zunächst. Kommt jedoch einige Zeit später gegen 3.15 Uhr wieder. Er zerrt die 16-Jährige hinter eine Säule und vergewaltigt sie.