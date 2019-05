Unglück aus Tierliebe : Frau wollte Hund retten - 66-Jährige schwer verletzt

Wuppertal Aus Sorge um ihren Hund hat sich eine Frau in Wuppertal schwere Verletzungen zugezogen. Die 66-jährige Fußgängerin verunglückte als sie dem Tier nachlief.

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Abend auf der Straße In der Fleute in Wuppertal Langerfeld. Eine 66-jährige Fußgängerin befand sich mit ihrem Hund auf dem Parkstreifen zwischen zwei Fahrzeugen. Der angeleinte Hund lief plötzlich auf die Fahrbahn. Die Frau folgte dem Tier und betrat direkt anschließend unvermittelt die Straße.