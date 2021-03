Nasse Fahrbahn : 33-Jähriger stirbt nach Sturz mit E-Bike in Wuppertal

Wuppertal In der Nacht zu Samstag ist es in Wuppertal zu einem tödlichen Unglück gekommen. Ein 33-Jähriger verlor auf regennasser Straße die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Er starb noch am Unfallort.

Ein 33-jähriger Mann starb in Wuppertal in der Nacht zu Samstag an schweren Kopfverletzungen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war der Mann gegen 1.15 Uhr in der Nacht auf der Hochstraße bergab in Richtung Westen unterwegs als er die Kontrolle über sein E-Bike verlor und stürzte.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es keine Fremdeinwirkung gab. Durch den Sturz zog sich der Mann der Behörde zufolge schwere Kopfverletzungen zu. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Polizei bittet etwaige weitere Zeugen, sich mit dem Polizeipräsidium in Wuppertal in Verbindung zu setzen.

