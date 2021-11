Todesfall auf Wuppertaler Polizeiwache : „Die Polizei hat nichts verheimlicht“

In Wuppertal starb ein 25-Jähriger in Polizeigewahrsam. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wuppertal Im Gewahrsam der Wuppertaler Polizei ist ein 25-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Fall wurde erst eine Woche später bekannt. Der ermittelnde Staatsanwalt erklärt, warum.

Im Fall des 25-jährigen Mannes, der im Gewahrsam der Wuppertaler Polizei gestorben ist, kursiert ein Handyvideo in den sozialen Netzwerken. Es zeigt mutmaßlich die Festnahme des Mannes. Darauf zu sehen sind zwei Polizisten, die eine Person am Boden fixieren; eine aufgeregte Frauenstimme ist währenddessen zu hören. Die Sequenz dauert 38 Sekunden.

Der 25-jährige sei bereits am vergangenen Montag gestorben, teilten die Wuppertaler Staatsanwaltschaft und die Polizei in Hagen am Sonntag mit. Aus Neutralitätsgründen hatte die Polizei in Hagen die Ermittlungen übernommen. Die Obduktion habe inzwischen ergeben, dass der Mann an einer Grunderkrankung im Zusammenwirken mit seinem Drogenkonsum gestorben sei. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Gewalt als Todesursache seien nicht entdeckt worden.