Mordkommission ermittelt in Wuppertal : 14-jährige Intensivtäter sollen Senior lebensgefährlich verletzt haben

Mordkommission ermittelt in Wuppertal

Wuppertal Zwei junge Intensivtäter sollen in Wuppertal einen 70-Jährigen mit Schlägen und Tritten schwer verletzt haben. Das Opfer schwebt Tage nach der Tat weiterhin in Lebensgefahr.

Gegen die beiden 14 Jahre alten mutmaßlichen Haupttäter ordnete eine Haftrichterin Untersuchungshaft an, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Unmittelbar nachdem der Senior eine Gruppe Jugendlicher am späten Dienstagabend aus dem Flur eines Mietshauses auf die Straße verwiesen habe, hätten mindestens zwei von ihnen den Mann attackiert.