Rettungseinsatz in Wuppertal : 13 Monate altes Kind fällt aus dritter Etage

Rettungseinsatz in Wuppertal

Wuppertal Ein 13 Monate altes Kleinkind ist in Wuppertal aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Der Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen. In Lübeck stürzte auch ein Kind aus dem Fenster und verstarb.

Er kam in ein Krankenhaus, die Eltern wurden von Seelsorgern betreut. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Möglicherweise hatten sie das Kind unbeaufsichtigt gelassen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Kriminalpolizei ermittelt.